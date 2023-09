Rho, rubati 14 computer alla scuola primaria di Deledda di Rho. L’allarme? C’è ma non funziona

Rho (Milano), 20 settembre 2023 – Furto di 14 computer portatili nella scuola primaria Deledda di Rho. E' successo la scorsa notte. Secondo quanto ricostruito i soliti ignoti dopo aver forzato una finestra sono entrati nell'edificio scolastico e hanno fatto razzia di pc nelle aule e in un laboratorio. Hanno rubato anche un microscopio, spaccato la porta della biblioteca pensando che all'interno di fosse qualcosa di valore da rubare e poi si sono allontanati. Hanno agito indisturbati perché, denunciano dalla scuola, "l'allarme non funziona dai tempi del Covid e nonostante le numerose segnalazioni fatte al Comune non è mai stato sistemato". E' stato il personale scolastico ad accorgersi del furto.

"Abbiamo trovato le chiavi custodite nel locale dei bidelli sparse per la scuola, le aule tutte aperte e la porta della biblioteca spaccata probabilmente con l’estintore - racconta il referente di plesso, Gianni Di Bari - i pc rubati nelle aule erano quelli da collegare alle Lim per l'attività didattica, altri pc erano ancora chiusi negli scatoloni, li avevamo acquistati a maggio con i punti dell'Esselunga, ma non erano ancora stati aperti". Un danno economico per la scuola e un problema per la didattica degli alunni. La direzione scolastica ha denunciato il furto ai carabinieri di Rho e al Comune. I militari stanno indagando per rintracciare i responsabili, il Comune sta facendo accertamenti sul sistema di allarme che c'è, ma non funziona.