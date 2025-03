Rho, pusher arrestato mentre vende cocaina a un cliente

Rho (Milano) - E' stato sorpreso proprio mentre cedeva due dosi di cocaina ad un giovane, il pusher arrestato dalla polizia locale di Rho. In manette in flagranza di reato, con l'accusa di spaccio di stupefacenti, è finito un 22enne di nazionalità albanese, che inizialmente ha finto di non comprendere l'italiano, ma dagli accertamenti è risultato domiciliato in città e residente in Emilia Romagna.

L'arresto è avvenuto in via Micca nell'ambito di una serie di controlli per la prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio comunali organizzati in collaborazione con l'unità cinofila della polizia locale di Monza. Gli agenti lo hanno fermato con in mano due dosi, in tasca aveva altre sedici dosi di stupefacente, oltre a 220 euro, sicuramente provento della vendita di cocaina.

Il pusher-pendolare secondo quanto ricostruito dagli inquirenti agiva con lo stesso modus operandi dello spacciatore arrestato poche settimane fa: consegnare la droga ai clienti a domicilio anche in diversi comuni del circondario. In quel caso con un auto a noleggio, in trasferta da Lodi a Rho. L'albanese sperando di evitare l'arresto non ha rispondo alla domande degli agenti lasciando intendere che non capiva e non parlava l'italiano. Ma è stato subito smascherato. Le azioni di contrasto allo spaccio continuano, la polizia locale ha intensificato i controlli in particolare nelle aree più a rischio.