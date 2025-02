Nasconde coca tra i rifiuti: preso pusher

Aveva scelto i campi al confine con Milano come zona di spaccio e aveva occultato il materiale per il confezionamento delle dosi in mezzo a cumuli di rifiuti abbandonati. Trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, un pusher di 26 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato dalla polizia locale di Segrate nel corso di un blitz anti-droga.

A occuparsi del caso è stato il nucleo di polizia giudiziaria che, dopo aver osservato le mosse del pusher, ha aspettato il momento più opportuno per intervenire. Gli agenti hanno cinturato l’area, per non lasciare all’uomo possibilità di fuga. Privo di documenti, dopo l’arresto il giovane è stato portato al comando della polizia locale, per i primi accertamenti, quindi in questura, per l’identificazione.

In occasione della direttissima in tribunale, il giudice ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui il divieto di dimora sul territorio lombardo e, contestualmente, l’espulsione dall’Italia. L’uomo infatti è risultato avere numerosi precedenti per spaccio e ricettazione; inoltre, era già stato destinatario di varie misure cautelari e di un provvedimento di espulsione, mai ottemperato.

A.Z.