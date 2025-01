Incendio all’ospedale Galeazzi: mobilitazione nell’ex area Expo di Milano-Rho / IL VIDEO

Rho, 6 gennaio 2025 – Principio d'incendio sopra il Pronto soccorso dell'ospedale Galeazzi nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 gennaio. Attorno alle 15.30 era ancora visibile il fumo uscire dalle finestre dalla struttura sanitaria situata nell'ex area Expo di Rho (Milano). Sul posto un vasto dispiegamento di vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme. Non è ancora chiaro, al momento, cosa abbia innescato l’incendio.

I vigili del fuoco davanti al Pronto soccorso del Galeazzi

Il rogo si è sviluppato intorno alle 14.30 all'interno di un locale-spogliatoio posto al primo

piano dell'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, sopra il Pronto soccorso. L'arrivo immediato delle squadre dei vigili del Comando di via Messina di Milano e l’efficacia della compartimentazione, spiegano i pompieri, “hanno permesso di mettere subito in sicurezza l'area”.

Non si registrano persone coinvolte e non è stata necessaria l'evacuazione del presidio ospedaliero. Sei i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. L'attività di soccorso sta ancora proseguendo con ulteriori bonifiche e verifiche della zona dove si era sviluppato l'incendio. Ancora da stabilire le cause.