Rho, in fuga dopo l’incidente: rintracciata e denunciata per omissione di soccorso

Rho (Milano), 15 luglio 2024 – Si è data alla fuga dopo un incidente stradale in via Ghisolfa a Rho ma è stata fermata dalla Polizia locale e denunciata per omissione di soccorso. È successo questa mattina intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la donna era alla guida di una Kia Venga e stava percorrendo la via Ghisolfa quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Opel Meriva che si è ribaltata rimanendo con il tetto sull'asfalto e le ruote all’aria, l'uomo alla guida è stato trasportato sotto choc all'ospedale di Legnano in codice giallo; la conducente della Kia Venga che si stava immettendo su via Ghisolfa da una strada laterale, presa dal panico, ha deciso di fuggire dalla scena dell’incidente. La macchina, con evidenti segni del sinistro appena avvenuto sul paraurti anteriore, è stata bloccata dalla polizia locale mentre procedeva in direzione di Lainate. In via Ghisolfa, oltre agli agenti coordinati dal comandante Antonino Frisone, sono arrivati i vigili del fuoco della caserma di Rho e un’ambulanza del pronto intervento. Sono in corso gli accertamenti per capire se si sia trattato di una mancata precedenza, di certo c’è che la Kia, ripartendo, ha sbattuto contro il marciapiede e non ha prestato soccorso all'autista dell'altra macchina.