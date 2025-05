Restyling terminato, parco riaperto

Taglio del nastro-bis per il parco dell’educazione stradale "Giardino Lea Garofalo" di Rho. Il parco di via Goglio, angolo corso Europa, situato proprio accanto al comando di polizia locale, è stato riaperto ieri mattina dopo importanti lavori di riqualificazione. C’erano il sindaco Andrea Orlandi, l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, il comandante della polizia locale Antonino Frisone, alcuni agenti e due classi seconde della scuola primaria San Carlo-San Michele, che hanno partecipato ad una lezione tecnico-pratica e qui, proprio oggi, faranno le prove per ottenere il loro patentino al termine del corso di educazione stradale. Nel parco sono stati rifatti i viali utilizzando materiale compatto drenante ed ecologico. È stato sistemato il verde, sono stati sostituiti gli arredi urbani. Le panchine e i cestini per i rifiuti sono ora in metallo. Ed è stata posata una targa su un platano centenario, riconosciuto dal ministero all’Ambiente come "albero monumentale".

Il parco intitolato a Lea Garofalo, la donna che si ribellò alla mafia divenendo testimone di giustizia e venne uccisa il 24 novembre 2009, da anni è usato per le lezioni di educazione stradale svolte dagli agenti Daniela Iacoviello e Carolina Raimondo.

Ro.Ramp.