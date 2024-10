Restyling della comunità per minori: "Abbiamo bisogno di una casa"

La comunità per minori L’Ora Blu di Sesto Ulteriano - che ospita bambini e ragazzi da 2 a 14 anni allontanati dalle rispettive famiglie perché vittime di abusi e maltrattamenti - sta cercando temporaneamente una nuova sistemazione, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione nella sede originaria. Da qui l’appello a privati, enti pubblici ed ecclesiastici, affinché aiutino i responsabili della cooperativa sociale Arti e Mestieri Sociali, che gestisce la struttura, a trovare degli ambienti idonei, dove trasferire l’attività. "Serve un immobile in affitto di circa 300 metri quadrati, comprensivo di cucina e ampio salone - entra nel dettaglio Barbara Trabucchi, tra i responsabili della cooperativa -.

Lo cerchiamo in un raggio di 20 chilometri al massimo da San Giuliano, attuale sede del servizio, così da non dover sradicare i bambini dalle scuole che stanno frequentando e dalla loro routine quotidiana. Il radicamento sul territorio è un aspetto importante". Attualmente l’Ora Blu ospita 10 bambini, oltre allo staff educativo. I nuovi locali verrebbero presi in locazione per un anno circa, a partire dai primi mesi del 2025, per permettere l’esecuzione dei lavori di restyling a Sesto Ulteriano. "Bisogna fare in fretta - prosegue Trabucchi - per poter avviare il cantiere all’inizio del nuovo anno e cercare di accedere ai bonus energetici per l’installazione di cappotti e pannelli solari. Nonostante diversi immobili visionati negli ultimi mesi, ancora non abbiamo trovato una soluzione".

Chi ritenesse di fare una segnalazione può contattare il numero 320.6370237, oppure inviare una mail a marco.moro@artiemestierisociali.org.

Proprio quest’anno la cooperativa Arti e Mestieri Sociali, con sede a San Donato, è arrivata a festeggiare i 30 anni di attività. L’evento sarà celebrato dal 15 al 18 ottobre, all’abbazia di Mirasole (Opera), con un ampio calendario di eventi. Giochi sensoriali, reading musicali e reportage fotografici sono solo alcune delle iniziative del ricco programma, che prevede anche incontri con gli alunni delle scuole ad indirizzo socio-pedagogico. In agenda, inoltre, la presentazione del libro "Mi fai l’addormentamento?" (il 16 ottobre, alle 16) incentrato sulle attività dell’Ora Blu. I quattro giorni di eventi saranno l’occasione per ripercorrere la storia della cooperativa, che si occupa anche di supporto ai disabili e illustrare i prossimi traguardi che s’intende raggiungere.