Al via il restauro delle facciate di Palazzo Marino: interventi per due milioni e mezzo di euro

Milano, 23 novembre 2023 – “Palazzo Marino è parte dell'identità di Milano” ha commentato il sindaco Giuseppe Sala e per questo motivo la restaurazione delle sue facciate “ha un particolare rilievo per il valore del recupero monumentale ma soprattutto perché riguarda il cuore civico della città e il legame dei milanesi con la loro casa”.

Lo sponsor tecnico che si occuperà della conservazione e valorizzazione dell’edificio in piazza della Scala è l'agenzia Jesurum-Leoni Comunicazione di US-The Future is now s.r.l., che realizzerà gli interventi grazie all'acquisto dei diritti di immagine da parte del gruppo Tod's.

Il bando

Il bando per la ricerca del partner privato per sostenere il restauro è stato pubblicato lo scorso aprile ed è stato aggiudicato oggi, in seguito ai lavori della commissione di gara. Quattro le offerte pervenute entro il termine di presentazione del 26 settembre: quella di US-The Future is now è risultata la più aderente agli obiettivi, secondo chi ha deciso.

Il restauro previsto riguarda tutte le facciate del palazzo, quelle esterne e quelle interne sul cortile d'onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato. I ponteggi rimarranno per sedici mesi e su di essi sarà esposto il brand del gruppo di Diego Della Valle. La società vincitrice ha inoltre indicato l'impresa esecutrice dei lavori e i progettisti, architetti e restauratori, che realizzeranno l’intervento dal valore di due milioni e mezzo di euro.

Le parole di Diego Della Valle

“Ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano - ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo Tod's S.p.a. “Il restauro di Palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un segnale di affetto e gratitudine a Milano e ai milanesi”.