Trezzo e la supermaratona verde. Ripulite le discariche a cielo aperto. Raccolti duecento sacchi di rifiuti

I migliori segugi dell’Adda-Martesana sono a Trezzo, i volontari amici dell’ambiente hanno raccolto in 200 sacchi le discariche a cielo aperto che sporcano la città: 670 chili di rifiuti eliminati laureano la perla rivierasca campionessa dell’edizione 2025 Weplogging di Cem. Due giorni dedicati dal gestore di raccolta e smaltimento della pattumiera sul territorio a ripulire dove gli incivili insozzano e in tutto si è arrivati a 6 tonnellate, 1 più dell’anno scorso. Sul podio più alto l’8 giugno durante la Domenica in cascina, il ritrovo annuale nella sede di Cascina Sofia a Cavenago dei soci dell’ex consorzio, saranno proprio i trezzesi a salire. I Comuni avevano risposto in massa all’iniziativa, più di mille iscritti sono scesi in campo per restituire integrità al territorio. E’ la quarta edizione dell’evento, alla quale partecipano più di 50 città. E non solo. Quest’anno alla maratona verde hanno preso parte anche le aziende: Nte Process, il marchio dell’ingegneristica, a Gorgonzola ha ripulito la strada del Naviglio e il corriere Ups a Cernusco il Parco dei Germani. In campo, i dipendenti. Al setaccio scarpate, boschi, parchi, marciapiedi e i cigli delle strade. Un appuntamento che "ha unito entusiasmo, buona volontà, cura per l’ambiente e amore per il proprio territorio - dice Alberto Fulgione, presidente Cem -. Siamo entusiasti del successo che continua ad avere We Plogging e della costanza con cui, anche durante l’anno, i nostri cittadini si danno da fare pulendo con i nostri colori. E’ un’importate attività di socializzazione, di cura della natura e una forma di sensibilizzazione".

La raccolta straordinaria di rifiuti in provincia ha un valido alleato "sono più di 10 gli appuntamenti che abbiamo organizzato con Plastic Free", sottolinea la società pubblica che ha appena licenziato il bilancio 2024 con utile di 2,9 milioni (700mila euro in più del 2023) e un giro d’affari a 83,6 milioni. Numeri che raccontano "lo sforzo di un territorio per contribuire alla causa ambientale". Con un segreto: Ecuosacco, il sacco tracciabile che ha ridotto il secco, ormai pratica quotidiana in 58 città dell’ottantina gestite, dove è utilizzato, la produzione pro capite è scesa dalla già lusinghiera media di 75 chili a testa, a 65, facendosi schizzate la differenziata all’85%, (altrove è all’81%). Mentre sul fronte investimenti sono stati stanziati 8,5 milioni di euro per il parco automezzi "impiegati per l’acquisto di nuove spazzatrici ed altre macchine per nuovi servizi e sostituzioni".