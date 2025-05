Il municipio in via Lurani prende forma: "Entro 4 mesi trasferiti anche i servizi sociali"

I pennoni con le bandiere e lo stemma della Città di Bresso (ci sono da qualche settimana; come, peraltro, l’ufficio del primo cittadino bressese Simone Cairo e la Segreteria del sindaco vi hanno trovato collocazione all’ultimo piano, con l’ingresso dal civico 12. In poche parole, l’edificio comunale di via Lurani sta diventando sempre più "municipale" a discapito del vecchio palazzo di via Roma 25, che è destinato a svuotarsi degli uffici e degli sportelli anche nel corso del 2025; il tutto, proseguendo un iter di unificazione dei vari Settori e Servizi in un’unica sede, appunto, quella di via Lurani, come è avvenuto recentemente per l’Ufficio Messi e prima per la Ragioneria e l’Ufficio Tributi, mentre l’Ufficio Tecnico e la Polizia locale di Bresso vi sono ospitati da una decina di anni. A breve, saranno a disposizione anche i locali, diventati nel frattempo aule, della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII“, che è ospitata da due anni in via Lurani, e che traslocherà da luglio nella sua storica sede di via Bologna, con la conclusione dei lavori di riqualificazione.

"L’edificio di via Lurani sarà il municipio di Bresso. – spiega il sindaco Cairo – Rispetto al passato avremo una miglior sistemazione degli uffici; prevediamo di trasferire da via Roma i Servizi sociali dopo l’estate, potendo contare sugli spazi lasciati liberi dal trasferimento della scuola elementare". Di certo, il vecchio municipio di via Roma "richiederebbe una grande ristrutturazione per ammodernarlo: solo pochi anni fa sistemammo due colonne portanti nella sala consiliare per il suo rinforzo strutturale. Proseguiremo il percorso per accorpare tutti gli uffici in via Lurani. Interpelleremo i bressesi per decidere il futuro del municipio di via Roma", conclude il sindaco.

Giuseppe Nava