Sesto, Salesiani in pista. Mini monoposto sul podio. Ora la corsa per le finali: "Pronti per Maranello"

Gli studenti dei Salesiani si qualificano alle finali nazionali della F1 in Schools e si presentano come eccellenza Steam. La Samec Racing Team, composta da sei allievi dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha infatti ottenuto un importante risultato alla finale regionale F1 in Schools - Italia North West all’Autodromo di Monza. Il team ha conquistato il secondo posto assoluto nella classifica generale e si è aggiudicato il premio per il miglior design and engineering portfolio, assicurandosi così l’accesso diretto alla finale nazionale del 15 giugno, che si terrà sul circuito di Fiorano a Maranello, sede dei test Ferrari. "Eravamo partiti con l’obiettivo minimo di arrivare a Monza e realizzare un buon progetto per l’esame di maturità - spiega il professor Renato Pirovano, docente di indirizzo e tutor tecnico del progetto -. I ragazzi hanno dimostrato entusiasmo, determinazione e una crescita continua. Hanno creduto nel lavoro di squadra e nei propri mezzi. Questo risultato è il frutto della loro passione e della loro serietà". Il progetto F1 in Schools, promosso a livello mondiale da Dallara, è un percorso formativo ad altissimo valore educativo, che coinvolge scuole superiori nella progettazione, produzione e presentazione di una mini monoposto di Formula 1 in scala. La competizione unisce competenze di ambito Steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica), gestione del team, comunicazione e problem solving, simulando un’esperienza lavorativa completa.

"Il sogno continua - aggiunge don Alessandro Curotti, catechista dei sei studenti -. La passione per i motori che questi ragazzi stanno dimostrando è un segno importante: si stanno preparando non solo a diventare ottimi tecnici, ma soprattutto uomini capaci di affrontare con responsabilità e competenza le sfide del futuro. Come diciamo spesso, un vero tecnico salesiano risolve problemi o, almeno, non ne crea". Il team Samec Racing è composto da Andrea Rossi (team leader), Carlo Brambilla (car engineer), Matteo Grassi (aerodynamic engineer), Andrea Colombo (aerodynamic engineer), Simone Brivio (sponsorship manager) ed Edoardo Colombi (social media manager). "Abbiamo messo in pratica tutto ciò che studiamo, ma soprattutto abbiamo imparato a lavorare come una vera squadra. Ogni difficoltà è diventata un’occasione per migliorare - racconta Andrea Rossi -. Arrivare alla finale nazionale è un sogno, ma Singapore non è poi così lontana". La Samec Racing Team rappresenterà ora il Nord Ovest Italia nella finale nazionale del 15 giugno, sfidando i migliori team del Paese.

In palio c’è, appunto, la qualificazione alle finali mondiali che sono in programma a Singapore. "Questi progetti dimostrano quanto sia strategico investire in percorsi Steam afferma. Nei nostri laboratori tecnici gli studenti imparano a trasformare idee in prototipi, dati in soluzioni, teoria in pratica. È lì che prendono forma le competenze del futuro, grazie anche al lavoro appassionato dei nostri insegnanti - concludono il preside don Luigi Mapelli e il direttore don Paolo Caiani -. Il mondo ha bisogno di giovani preparati, ma anche di persone capaci di passione, creatività e responsabilità".