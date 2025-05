Tram tampona bus turistico: cinque contusi

Forse una frenata brusca del veicolo che stava davanti, a cui il conducente del mezzo pubblico che procedeva dietro non ha potuto reagire in tempo. È la spiegazione più probabile dell’incidente che nella tarda mattinata di ieri ha coinvolto un autobus e un tram in via Boccaccio, a metà strada tra la stazione Cadorna e piazza Virgilio. Poco prima delle 13.30, un pullman turistico su due piani Citysightseeing Milano è stato tamponato da un mezzo della linea 1: entrambi hanno la fermata poche decine di metri prima. Nell’impatto, cinque passeggeri di età compresa tra 30 e 54 anni sono rimasti lievemente contusi: due di loro hanno avuto bisogno di un passaggio al pronto soccorso del Pini; gli altri tre sono stati assistiti sul posto dai sanitari di Areu. In via Boccaccio, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.