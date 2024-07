Milano, il cantiere “Residenze Lac” sequestrato per presunti abusi edilizi. Nexity fa richiesta di riesame

Milano, 26 luglio 2024 – Una settimana fa, il 19 luglio, il sequestro del cantiere di via Cancano 5 nell’ambito di un’indagine per presunti abusi edilizi (sigilli a tre palazzi posti dopo l’intervento della Procura e della Guardia di Finanza, otto gli indagati). Oggi arriva la contromossa di Nexity, titolare del maxi intervento da tre torri per 77 appartamenti.

"In merito al sequestro preventivo del cantiere delle Residenze Lac di via Cancano 5, nell’area del Parco delle Cave di Milano – fa sapere la società –, avvenuto lo scorso 19 luglio, Nexity, certa di aver agito nel pieno rispetto delle norme vigenti, comunica di aver depositato, in data 26 luglio, una richiesta di riesame presso il Tribunale di Milano. Nexity ha totale fiducia nel lavoro della Procura di Milano e intende collaborare attivamente per fornire tutti gli elementi necessari a chiarire definitivamente, e al più presto, la propria posizione in un contesto generale molto complesso che coinvolge non solo diversi progetti immobiliari, ma anche moltissimi cittadini”.

Tra questi, sicuramente ci sono gli acquirenti degli alloggi, che ora temono per il proprio investimento e si stanno organizzando per adire le vie legali. Ad annunciarlo, sul gruppo Facebook “Amici del Parco delle Cave di Milano”, è uno degli interessati, Marco Coccia: "Sono un acquirente di uno degli appartamenti del cantiere Lac. Mi rivolgo a coloro che, come me, si trovano in questa complicata situazione. Scrivetemi a residenzelac@gmail.com per un primo confronto e valutare azioni a tutela del nostro investimento. Altri acquirenti si sono già messi in contatto".