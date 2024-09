Refettorio e nuovi asili. Il Pd attacca la Giunta

Il Pd novatese attacca il Comune sulle scuole e sul Poli. Zucchelli era nella precedente Giunta Pd assessore ai lavori pubblici. Rapporto interrotto nei primi mesi del 2024. Si è poi candidato con NovateSì e ora è consigliere della Giunta di centrodestra. "Il copione appariva già chiaro durante l’ultima seduta del consiglio comunale, Zucchelli, nel suo intervento ha parlato a profusione di lavori pubblici, scavalcando l’assessore in carica e mettendosi a disposizione per un coinvolgimento diretto. Prontamente, il sindaco Palladino ha assecondato i suoi desideri, delegando Zucchelli a presiedere lo sviluppo e la gestione della piscina Polì e la realizzazione dei lavori finanziati con il Pnrr, ovvero la nuova mensa scolastica in via Brodolini, il nuovo asilo nido e la scuola dell’infanzia Andersen", spiegano dal Pd, Avs, Bella Novate. L’amministrazione uscente ccontesta il fatto che la nuova giunta affidi ambiti importanti e delicati a un ex assessore. "Ci chiediamo cosa ne pensi Muscatella, che si trova esautorata di gran parte dei progetti più importanti, come appunto le scuole, gli asili nidi", proseguono dal Pd.

A rispondere è l’assessora ai lavori pubblici, Katia Muscatella: "Il Pd novatese non conosce neppure la distinzione tra deleghe assessorili e consiliari. In data 2 settembre il sindaco, ovviamente in pieno accordo con me, ha conferito deleghe specifiche al consigliere Zucchelli aventi ad oggetto la realizzazione dei 3 nuovi edifici scolastici finanziati tramite Pnrr nonché quella relativa al recupero e rilancio della piscina Polì: questo al fine di utilizzare il suo patrimonio di conoscenze come ausilio all’attuale e futura azione amministrativa. Conoscenze queste ben note allo stesso Pd che, quando ne ha avuto la necessità, le ha parimenti utilizzate. Le deleghe affidate a un singolo consigliere comunale non possono replicare le deleghe assessorili e hanno una funzione meramente consultiva. Questa maggioranza è del tutto coesa e si è già rimboccata le maniche anche per risolvere le innumerevoli problematiche lasciate irrisolte dalla precedente amministrazione a guida Pd".

Davide Falco