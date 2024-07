Record di saldi all’outlet. La caccia agli affari anche fra mobili e beauty

Saldi boom a Scalo Milano. Nei primi 10 giorni sono stati 175mila i visitatori a Scalo Milano con un picco la prima domenica di oltre 35mila presenze. Nella prima settimana di saldi estivi 2024 si registra un incremento del +23% sull’anno scorso. L’andamento positivo consolida i risultati dell’outlet che sta completando il suo piano di ampliamento annunciato a marzo 2023. L’apertura al pubblico della nuova area è prevista a ottobre 2024, confermando l’impegno verso il territorio. Le 32 nuove unità di vendita garantiranno la creazione di ulteriori 300 posti di lavoro. Il segmento del fashion continua a trainare le performance positive del villaggio, con il segmento accessori che cresce del +22% nei primi 6 mesi del 2024, seguono i settori beauty (profumi e cosmesi) con il +18%, abbigliamento uomo con il +11% e sportwear con il +9%.

Positivo anche il trend degli accessori per la casa e i complementi d’arredo che segnano un +10.5%. "Scalo Milano cresce ancora e continua a trasformarsi. A poco più di un anno dall’annuncio del piano di ampliamento, con orgoglio abbiamo portato avanti un progetto ambizioso, che conferma il nostro impegno verso il territorio e verso la creazione, per i clienti di un’esperienza che va ben oltre quella lo shopping. Ma non solo, siamo stati in grado di rivoluzionare ancora il nostro format: oggi siamo il primo e unico Outlet in Italia sviluppato su quattro piani - spiega l’amministratore delegato Davide Lardera -. I risultati di questi primi sei mesi del 2024 sono un’ulteriore conferma dei traguardi che stiamo raggiungendo in questi anni e il costante aumento dei visitatori che scelgono di fare acquisti da noi, è un indicatore importante di come Scalo Milano Outlet & More sia in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza, offrendo loro un brand mix completo, e al tempo stesso di creare valore per il territorio circostante e per coloro che lo vivono". L’andamento positivo per l’outlet di Milano accompagna il completamento del piano di ampliamento annunciato a marzo 2023. Il progetto della nuova area, che aprirà al pubblico entro metà ottobre prevede, uno spazio di 9mila i metri quadrati che si aggiungono ai 35mila attuali, che accoglierà 32 nuove unità di vendita.