Record di canoisti alla “Discesa di Natale“: "Celebriamo la bellezza"

Record di canoisti per la tradizionale “Discesa di Natale“, l’iniziativa organizzata da NaviglioSport per celebrare le festività. Prima di Natale, 72 canoisti hanno preso parte alla discesa lungo il Naviglio Grande, da Gaggiano a Trezzano, per poi brindare tutti insieme. "Un evento che celebra la bellezza del nostro territorio, l’importanza dello sport e il piacere di stare insieme – ha commentato il sindaco Giuseppe Morandi, tra i partecipanti della discesa insieme ad assessori e consiglieri –. Complimenti a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver regalato un momento unico alla nostra comunità".

NaviglioSport, con sede in via Vittorio Veneto a Trezzano, da anni si occupa di "promuovere la divulgazione degli sport acquatici di pagaia come la canoa, il kayak, il sup, il rafting e il dragon boat – raccontano dal gruppo, guidato da Anna Merlini –. L’obiettivo è anche di contribuire alla formazione e all’educazione sportiva di atleti e appassionati di ogni età attraverso la diffusione dei nostri valori: passione per lo sport e amore per il territorio. Cerchiamo di richiamare l’attenzione di bambini e adolescenti per avviarli allo sport inteso non solo nella visione agonistica ma anche come strumento di crescita sana e armoniosa basata su salute, lealtà e inclusione".

Fra.Gri.