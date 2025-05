Cinema sotto le stelle in riva al fiume

Eventi cittadini e iniziative per i ragazzi, la città si prepara all’estate. Grande attesa anche per la seconda edizione del Cineforum all’aperto "Luce sul Fiume", che tornerà sulle rive dell’Isola Borromeo con un ricco calendario di proiezioni da domani al 25 luglio. Le serate a ingresso gratuito permetteranno agli spettatori di noleggiare una sedia per maggiore comfort al costo di 3 euro. Sette le proiezioni in programma il martedì e venerdì, un appuntamento per gli amanti del cinema arricchito da dibattiti al termine dei film. "La rassegna degli eventi estivi inizia a fine maggio con il cineforum all’Isola Borromeo - così l’assessore alla Cultura Antonio Capece - molte le iniziative con attività promosse sul territorio cittadino". Tra le iniziative estive in cartellone: "La festa dei giochi di logica", in programma domenica nell’isola pedonale di via Leonardo Da Vinci.

L’evento offrirà a giovani e adulti la possibilità di cimentarsi in sfide di scacchi, dama, tris e legnetti di Kapla, mettendo alla prova ingegno e capacità strategica. Parallelamente, con l’estate ormai alle porte, gli oratori cittadini lanciano un ampio programma di attività pensato per i ragazzi di tutte le età, dalla scuola primaria agli studenti delle superiori. Un’opportunità preziosa per le famiglie, soprattutto per i genitori impegnati con il lavoro, che potranno contare su una vasta scelta di iniziative educative e ricreative.

Stefano Dati