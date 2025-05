Convegno “Milano Forestale”. Dai rimboschimenti alla città verde

"La forestazione salverà il mondo?": se ne parlerà al convegno "Milano Forestale. Dai primi rimboschimenti alla città verde", organizzato da "Fondazione Zoe" e Parco Nord Milano al "Pavillon Oxy.gen" di via Campestre, domani mattina, dalle 9 alle 13.15.

In occasione dei suoi primi 50 anni di vita, sarà presentata la storia forestale del Parco Nord, dalle origini negli Anni Settanta fino ai nostri giorni, passando per le buone pratiche appunto della forestazione in territorio urbano: l’evento è nell’ambito della rassegna "Il Respiro di Oxygen. Scienza, salute e ambiente". Per informazioni scrivere a eventi@oxygen.milano.it.