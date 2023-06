“Puoi darmi un sorso di birra?” e gli scippa il cellulare: tre rapine in meno di 24 ore a Milano

Milano, 6 giugno 2023 – Tre rapine in meno di 24 ore. "Scusa, puoi darmi un sorso della tua birra?", l'escamotage usato questa notte all'1.35 da un ventenne egiziano che si è avvicinato alla sua preda, un italiano di 30 anni seduto al tavolino di un locale di via Magolfa accanto al Naviglio. Il trentenne non ha fiutato il pericolo e gliel'ha offerta: "Certo, puoi berla tutta se vuoi" ma in pochi secondi l'egiziano ha arraffato il suo telefono. "Prestamelo, devo fare una chiamata. Seguimi e te lo restituisco".

Quindi è scattato l'inseguimento a piedi, fino a un parcheggio privato di via Gola. Il ventenne, con il derubato alle spalle, è riuscito a uscire chiudendo il cancello e guadagnando qualche minuto di vantaggio sul trentenne, che ha raggiunto l'uscita secondaria e poi ha continuato l'inseguimento. L'egiziano a quel punto ha reagito colpendolo al volto e mordendolo alla mano e al torace. Poi gli ha lanciato il cellulare addosso e una bottiglia di vetro sulla nuca. Il trentenne è riuscito a chiedere aiuto a una Volante della polizia del commissariato Ticinese, di passaggio, indicando la via di fuga del rapinatore che nel frattempo stava scappando. Il ventenne, irregolare e con precedenti, è stato arrestato per rapina aggravata mentre la vittima è stata medicata sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Cinque ore prima, la polizia è intervenuta in viale Corsica angolo Longhi perché una ragazza di 19 anni italiana è stata avvicinata da un diciottenne, pure lui italiano, che le ha strappato di mano l'iPhone 14. Lei ha reagito, lui l'ha schiaffeggiata due volte ed è scappato con il bottino. La ragazza però è riuscita a chiedere aiuto: provvidenziale l'intervento di una Volante del commissariato Monforte-Vittoria che ha arrestato il giovane rapinatore, incensurato. Il diciottenne ha cercato di opporsi agli agenti ed è stato anche indagato per resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 9.25, la prima rapina della giornata è stata in via Cesare Beruto, zona Lambrate, dove un italiano di 31 anni è stato avvicinato da due nordafricani che gli hanno chiesto informazioni per raggiungere piazzale Loreto. Il giovane stava rispondendo loro quando all'improvviso gli è stata strappata dal collo la sua catenina d'oro, dal valore da quantificare. I due sono fuggiti con la collanina preziosa e alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.