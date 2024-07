Rapine di collanine, pc e soldi. Tre arrestati, di cui minorenni

Cinque rapine in strada e tre arrestati tra la prima serata di giovedì e la notte di venerdì. La sequenza dei raid inizia alle 18.55 in corso Buenos Aires: lì gli agenti di una Volante di passaggio notano un uomo, poi identificato per un trentanovenne originario dello Sri Lanka, che rincorre tre ragazzini. I poliziotti intervengono subito e bloccano due dei fuggitivi, accusati di aver colpito con calci e pugni l’inseguitore e di avergli portato via duemila euro in contanti dopo averlo stordito con lo spray al peperocino; i diciassettenni, un italiano e un egiziano, sono finiti al Beccaria, mentre il complice è riuscito ad allontanarsi. Due ore dopo, eccoci in viale Monza, dove una ventiduenne danese viene aggredita da tre uomini descritti come nordafricani, malmenata e depredata della collanina d’oro.

Dieci minuti prima di mezzanotte, finisce invece in manette un ventiduenne marocchino, bloccato dalla polizia dopo aver scippato il cellulare a un tassista che si era rifiutato di farlo salire in macchina perché fuori servizio in quel momento. All’1.45, una venticinquenne italiana viene accerchiata all’improvviso in viale Romagna, in zona Politecnico: in cinque, probabilmente nordafricani, la buttano a terra e tentano di strapparle le catenine che porta al collo, ma la difesa della vittima designata li mette in fuga. E arriviamo alle 3.15 in via Rombon, a due passi dalla stazione ferroviaria Lambrate: un trentaduenne italiano si imbatte in una coppia di nordafricani, che lo minacciano con un coltellino e lo costringono a consegnare un pc portatile e 250 euro in contanti. Per fortuna, nessuna delle persone aggredite ha riportato ferite preoccupanti.