La gang dei ragazzini colpisce ancora tra Darsena e Navigli: 4 giovani in manette

Milano, 28 giugno 2024 – Due colpi in pochi minuti. La gang di ragazzi che si muove tra Darsena e Navigli a caccia di passanti da rapinare nel cuore della notte. Il primo raid a segno in viale D'Annunzio. Il secondo in via Gola finisce con l'arresto dei carabinieri: in manette quattro giovanissimi egiziani, di cui due diciassettenni, un diciottenne e un diciannovenne; il quinto complice è riuscito a scappare. Sequestrata anche una bomboletta di spray urticante, utilizzata durante la colluttazione con i militari del Nucleo Radiomobile.

Sulla Darsena

Stando a quanto ricostruito, il primo assalto è avvenuto alle 3 di venerdì 28 giugno in viale D'Annunzio, lungo il muretto esterno della Darsena. Un trentenne e la sorella ventottenne sono stati accerchiati da una gang di cinque nordafricani: l'uomo è stato depredato di una collanina d'oro, mentre la donna è stata spintonata a terra.

In via Gola

Poco dopo, la banda si è spostata di corsa sul Naviglio Pavese: lì, in via Gola, hanno circondato un ventottenne, cercando di strappargli l'orologio dopo averlo stordito con lo spray urticante. I militari, già in zona per il precedente intervento, sono arrivati subito e hanno bloccato non senza fatica quattro dei cinque aggressori. Un carabiniere del Radiomobile, colpito dallo spray, è stato dimesso dal pronto soccorso del San Paolo con una prognosi di due giorni. Cinque giorni, invece, per la ventottenne spintonata a terra, medicata al Policlinico per le contusioni riportate nella caduta. I due maggiorenni arrestati sono stati accompagnati a San Vittore, mentre i minorenni sono finiti al Beccaria.