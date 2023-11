"Una sigaretta?". E gli strappa la catenina d’oro

Ha chiesto una sigaretta a un turista irlandese in piazza XXIV maggio, a due passi dalla Darsena, mettendo in scena il classico copione del rapinatore che vuole distrarre la vittima designata prima di entrare in azione. Poi l’uomo si è avventato all’improvviso contro il ragazzo e gli ha strappato dal collo una catenina d’oro, minacciandolo con una bottiglia di vetro per fiaccare eventuali tentativi di reazione. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 23 di venerdì: nel giro di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno ammanettato per furto con strappo un trentatreenne di origine marocchina. Portato in camera di sicurezza, è stato processato ieri mattina davanti al giudice della direttissima.