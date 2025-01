Tre giovani rapinati: nella baby gang un 13enne e un rottweiler

Milano, 20 gennaio 2025 – Il più giovane ha appena 13 anni, è figlio di genitori nordafricani e non è neppure imputabile per legge: i poliziotti che lo hanno fermato lo hanno comunque segnalato alla Procura per i minorenni, alla quale peraltro non era sconosciuto per altri precedenti.

I suoi complici hanno 15 e 17 anni, sono nati in Italia e sono stati arrestati in flagrante e portati al Beccaria per tre rapine andate in scena ieri notte nel giro di pochissimi minuti. Al guinzaglio avevano pure un rottweiler.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, il primo colpo della baby gang, completata da un quarto ragazzino che è riuscito a scappare, è andato in scena poco prima delle 3.30 in piazzale Loreto: lì i quattro hanno accerchiato un ventitreenne colombiano e gli hanno strappato il cellulare. Poche centinaia di metri più avanti, in direzione corso Buenos Aires, i rapinatori hanno preso di mira in via Stradivari un ventitreenne italiano, pure lui depredato del telefono e malmenato; soccorso dai sanitari di Areu, è stato accompagnato in ospedale in codice verde per lievi contusioni.

L’ultimo raid è avvenuto in viale Abruzzi: due ventenni sono stati circondati e derubati di cellulari e portafogli; pure loro sono finiti in ospedale in codice verde per traumi ritenuti non preoccupanti. Le chiamate al 112 hanno fatto pensare immediatamente alle azioni di un unico gruppo, attivando le ricerche dei poliziotti dell’Upg.

Alle 3.45, gli investigatori delle Volanti hanno intercettato in piazza Piola tre dei quattro presunti autori delle rapine, compatibili con le descrizioni fornite dalle vittime. Il quindicenne e il diciassettenne sono finiti al centro di prima accoglienza del Beccaria, mentre il tredicenne, essendo minore di 14 anni (età fissata dal’articolo 97 del codice penale per l’imputabilità), è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Il rottweiler è stato preso in consegna dai poliziotti e affidato al canile comunale. Resta da identificare e bloccare il quarto rapinatore, quasi certamente adolescente come gli altri tre.