Rapina violenta in corso Como: cinque in fuga, un ferito al braccio

Il blitz in gruppo. La rapina e la reazione dei derubati. Il colpo sferrato con un coccio di bottiglia e la fuga. Ancora un’aggressione nella zona della movida di corso Como, spesso al centro di episodi violenti nelle notti del weekend. L’ultimo in ordine di tempo è andato in scena qualche minuto dopo le 2 di ieri in via de Tocqueville: nel mirino sono finiti un ventottenne islandese e un trentottenne polacco, che probabilmente si trovavano lì per trascorrere una serata in discoteca. All’improvviso, sono stati circondati da cinque uomini, che lo hanno descritto come nordafricani: uno dei rapinatori si è avventato sull’islandese e gli ha strappato dal collo una catenina d’oro. Sia il ventottenne che l’amico hanno reagito; e nel parapiglia uno dei rapinatori ha colpito il polacco con un coccio di bottiglia, ferendolo all’avambraccio destro. Poi i balordi sono fuggiti. Il ferito è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli: non è in gravi condizioni, i medici gli hanno ricucito lo squarcio con alcuni punti di sutura. Gli agenti delle Volanti hanno raccolto la testimonianza dei due amici e avviato le indagini per risalire all’identità dei cinque nordafricani, anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.