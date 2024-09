Turista svizzera rapinata in centro insieme al marito mentre posa per un ritratto: via gli orologi extra-lusso

Milano, 4 settembre 2024 – Doppio colpo dei predoni di orologi in pieno centro a Milano. Le vittime sono marito e moglie di 49 e 50 anni, entrambi svizzeri, in vacanza a Milano. Gli scippatori sono entrati in azione martedì sera in piazza dei Mercanti mentre la donna era seduta davanti a un pittore che le stava facendo un ritratto. Il bottino: un Rolex da 50mila euro e un Jaguar da 15mila.

Il raid in centro

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i due aggressori, descritti come nordafricani, sono entrati in azione alle 22.30 a due passi da piazza Duomo. I due coniugi turisti si sono fermati vicino alla postazione di un artista di strada e la moglie si è seduta per farsi fare un ritratto. I rapinatori li hanno visti e si sono avvicinati senza che i due se ne accorgessero. Poi hanno puntato senza esitazione ai loro polsi sinistri, strappando il Rolex da quello del marito e il Jaguar da quello della moglie.

La denuncia

Dopo la fuga dei due, i coniugi hanno chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Gli agenti delle Volanti hanno raccolto le prime testimonianze degli svizzeri, per poi lasciare gli approfondimenti investigativi agli specialisti dell'Antirapine della Squadra mobile.