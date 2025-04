Squarcio troppo piccolo, via a mani vuote

Hanno fatto saltare il bancomat, ma hanno dovuto battere in ritirata a mani vuote. L’altra notte intorno alle 4 e 15 ladri guastatori hanno preso di mira lo sportello continuo della filiale di Robbiate Btl, la Banca del territorio lombardo. "Erano in due, vestiti di scuro, li abbiamo visti armeggiare", raccontano alcuni testimoni che abitano in zona e hanno subito telefonato al 112. I ladri sono comunque riusciti a far saltare la bocchetta da cui vengono erogati i soldi utilizzando probabilmente del gas infiammabile, perché i residenti hanno riferito di una vampata e di un’esplosione. Inoltre sono stati riscontrati segni di bruciatura nel punto dove il bancomat è stato manomesso. La deflagrazione ha però aperto uno squarcio troppo piccolo e subito i ladri hanno sentito avvicinarsi le sirene dei carabinieri. Piuttosto che rischiare la cattura, sono scappati senza riuscire a rubare nulla, nemmeno una banconota.

D.D.S.