Mascherine e coltello. Rapinatori dal tabaccaio scappano con mille euro

Hanno minacciato il titolare con un coltello e si sono fatti consegnare tutto l’incasso, fuggendo con mille euro. Erano in due i rapinatori entrati in azione sabato verso le 17. In un momento in cui non c’erano clienti, sono entrati nella tabaccheria in via Umberto Primo. Avevano i volti coperti da mascherine e sono stati descritti come italiani, almeno dalle poche parole che hanno detto al titolare minacciandolo con la lama del coltello per farsi consegnare tutte le banconote nella cassa. Un’azione decisa, senza conseguenze fisiche per il tabaccaio, che ha poi chiamato i carabinieri quando i due rapinatori si erano allontanati, apparentemente a piedi, probabilmente attesi da un mezzo pronto per la fuga.