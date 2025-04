La cassa esplode ma qualcosa non funziona. Nel Pavese gang in fuga senza alcun bottino

CASSOLNOVO (Pavia)Un altro colpo rimasto solo tentato ai danni della Banca popolare di Novara, a Cassolnovo, in via Lavatelli. Nella notte tra sabato e ieri, verso le 2.30, i residenti sono stati svegliati dall’esplosione che ha danneggiato lo sportello automatico. Le telecamere hanno ripreso quattro uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’auto scura con cui poi sono anche fuggiti, ma senza bottino. Un copione ben collaudato, con la “marmotta“ inserita nella fessura del bancomat per farlo saltare: ma questa volta non ha funzionato.Forse una quantità di esplosivo insufficiente oppure mal inserito, sta di fatto che dopo il botto la cassa con i soldi era ancora irraggiunbile per i malviventi, che sono quindi risaliti sulla loro auto e sono riusciti ad allontanarsi prima che arrivassero i carabinieri, che hanno poi avviato le indagini acquisendo i filmati della videosorveglianza. Il medesimo sportello automatico era già stato fatto esplodere il 25 novembre 2023, poco meno di un anno e mezzo fa. Ma in quell’occasione la banda, forse più esperta, era riuscita nell’intento e aveva portato via la cassa con un bottino ingente. E meno di due mesi dopo, il 20 gennaio 2024, ancora a Cassolnovo, era stato fatto esplodere il Postamat di via Cattaneo, anche in quel caso un colpo a segno per un bottino di 40mila euro.Più di recente, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, ancora in Lomellina ma a Vigevano, era stato messo a segno un altro assalto esplosivo ai danni della filiale Vigevano1 del Monte del Paschi di Siena, in corso Milano, all’angolo con via Eleonora Duse.

Stefano Zanette