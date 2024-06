Caos alla fermata Duomo, gli spruzzano spray al peperoncino un faccia per derubarlo: 16enne in ospedale

Milano – Gli hanno spruzzato in faccia dello spray al peperoncino per rapinarlo. Aggressori e vittima del colpo sono tutti giovanissimi: il ragazzo derubato di soli 16 anni. Il giovane è stato aggredito nella stazione Duomo, sulla metro in direzione di Sesto San Giovanni (Milano), e nel parapiglia gli è stata portata via una catenina d'oro. A causa dello spray urticante è stato trasportato con un'irritazione oculare alla clinica De Marchi, in codice verde. Altri passeggeri, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 24, sono stati medicati sul posto dal 118 per lievi irritazioni alla gola. I due, dopo la rapina, si sono dileguati.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15.30, in un orario che quindi non sarebbe compatibile con la fuga di due giovani detenuti dal carcere minorile Beccaria di Milano, scappati in metro, proprio intorno al capolinea di Bisceglie. Al momento però la Polizia penitenziaria sta ancora compiendo i primi accertamenti investigativi e solo dalla visione delle telecamere del carcere si potrà sapere l'ora esatta della fuga, dato che gli agenti potrebbero essersi resi conto della cosa con un certo ritardo.