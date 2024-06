Milano, due detenuti evasi dal Beccaria: “Hanno scavalcato le recinzioni, fuggiti verso la metropolitana”

Milano – Due detenuti sono evasi dal carcere minorile Beccaria. Non c'è pace per l'istituto penitenziario di via Calchi Taeggi che è stato teatro di due rivolte nell'ultimo mese. In base a quanto appreso, la doppia fuga risale a questo pomeriggio: i due ragazzi, uno straniero e un italiano, che erano in un reparto detentivo, sarebbero riusciti a raggiungere la zona del Cpa, lo spazio del Centro di prima accoglienza destinato ai minori in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida, e da lì a raggiungere la strada per poi scappare.

"Due detenuti sono evasi verso le 15.30 dai passeggi, scavalcando varie recinzioni, e si pensa siano riusciti a raggiungere la stazione della metropolitana. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine" ha detto in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

"E' di tautologica evidenza che le poche e inconsistenti misure adottate per mettere in sicurezza l'istituto penale per minorenni di Milano non abbiano avuto alcun effetto tangibile. Ci chiediamo cos'altro debba accadere nelle prigioni, per adulti e minori, affinché il Governo adotti seri provvedimenti. Oggi l'ennesimo evento disfunzionale che segna il fallimento della gestione carceraria. Tutto ciò, peraltro, a dispetto e sulle spalle degli operatori, sottoposti a carichi di lavoro inenarrabili e, talvolta, chiamati a prestare servizio a Milano da altre città, anche del sud, e persino costretti ad anticipare le spese per i viaggi e il soggiorno", aggiunge.

Infine una riflessione: "Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, batta un colpo o ne tragga le dirette conseguenze. Serve immediatamente un decreto carceri per mettere in sicurezza il sistema soprattutto con assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, cui mancano più di 18mila unità. Parallelamente va riformato l'intero sistema d'esecuzione penale, vanno reingegnerizzati il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, così come va riorganizzato il Corpo di polizia penitenziaria. Ogni giorno che passa la catastrofe aumenta", conclude De Fazio.