Morte Ramy Elgaml, il video del testimone c’era ed è stato cancellato. Lo conferma la consulenza tecnica

Milano – Il video girato dal testimone Omar E. che avrebbe ripreso le ultime fasi dell'inseguimento dei carabinieri e dell'incidente in cui morÌ Ramy Elgaml probabilmente esisteva ma è stata cancellato. È quanto si può dedurre della consulenza firmata dal tecnico informatico Marco Tinti incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di confermare o meno l'esistenza delle immagini e di accertare se fossero davvero state eliminate, come riferito dal testimone secondo il quale i militari gli intimarono di farlo sparire dal cellulare.

Il frame del video registrato dal testimone Omar E. (foto Agi)

Le immagini rimosse

Il video di un minuto e dieci secondi non è stato ritrovato ma ci sono tracce evidenti della cancellazione di un file, di cui e' rimasto un solo frame nella cache della galleria in cui vedono quelle che sembrano le luci dell'auto dei carabinieri che arrivano. La fotocamera del telefono di Omar E. è risultata in esecuzione dalle 4.03 e 22 secondi fino alle 4.04 e 31 secondi e la posizione dell'utente alle 4:03 è geolocalizzata esattamente in via Ripamonti, angolo via Quaranta, dove lo scooter guidato da Fares Bouzidi, con in sella Ramy, terminò la sua corsa su un palo.

Al centro l'unico frame (Agi) rimasto del video girato dal testimone sull'incidente costato la vita a Ramy Elgaml, dopo l'inseguimento con un'auto dei carabinieri. Le immagini sarebbero state rimosse dal telefonino su ordine dei militari

Le ricerche online

Dalla consulenza emerge inoltre che il testimone alle 4.49 fece delle ricerche online subito dopo la cancellazione sul tema “come recuperare i file cancellati dal cestino” per tre volte. "Quando hanno visto che stavo filmando, erano due pattuglie, due carabinieri in divisa, non so se della prima o seconda macchina - ha messo a verbale il testimone - i carabinieri sono venuti vicino a me e mi hanno fatto una foto al documento e mi hanno detto 'cancella immediatamente il video, adesso che hai fatto il video ti becchi anche una denuncia'". Per queste presunte pressioni due carabinieri sono indagati per frode processuale e depistaggio.