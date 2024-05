Rampe e salti con un occhio all’ambiente

Nel villaggio dello sport che arriverà in piazza Duca d’Aosta dal 13 giugno ci sarà anche un grande skate park realizzato da Plenitude (società benefit controllata da Eni). Plenitude contribuirà inoltre ad alimentare il villaggio con energia rinnovabile grazie ai pannelli fotovoltaici installati nell’area e fornendo energia elettrica di provenienza europea immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

"La rigenerazione urbana - dice Paolo Contenti, head of Branding and Communication di Plenitude - non può prescindere da un tema urgente come quello dell’energia, nell’ottica di una sempre maggiore riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. Valorizzare uno spazio così importante significa rendere un servizio a tutta la comunità: famiglie, bambini e persone che ogni giorno attraversano e vivono questa piazza". Il progetto è stato concepito e sarà realizzato da Aadv Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di eventi di intrattenimento.