Raid di vandali su colonne e antiche mura

Vandali scatenati nel cuore della città: ignoti hanno deturpato l’antica porta Ticinese medievale e alcune delle colonne di San Lorenzo sfregiandole con scritte a colpi di bombolette spray. “Imy“ si legge, in rosso, sugli antichi blocchi di pietra. Sulle colonne spuntano dei segni blu che sembrano punti interrogativi; pure insulti, dichiarazioni d’amore, nomi e scarabocchi. Sulle sedute di pietra, poi, compare la scritta “Ole“. E già le opere di street art accanto alla chiesa di San Lorenzo vengono continuamente prese di mira. Senza contare che a luglio di 6 anni fa tre turisti francesi erano stati denunciati per deturpamento e imbrattamento aggravato dopo aver sfregiato con vernice arancione una lapide nel muro delle Colonne di San Lorenzo, risalente al 167 d.C. Non c’è pace per questo angolo di città che è anche uno dei luoghi privilegiati per la movida. M.V.