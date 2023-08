Viggiù, turisti tedeschi abbracciano statua dell’800 per girare video: in frantumi

Viggiù, 1 agosto 2023 - In due sono entrati nella fontana ed hanno abbracciato la statua ottocentesca attribuita allo scultore Enrico Butti (1847 – 1932) mentre altri quattro amici riprendevano la scena coi telefonini. L'obiettivo era quello di postarlo sui social. Ma l'opera raffigurante una donna, scolpita in un pezzo unico di marmo ad altezza naturale, è crollata, andando in frantumi. A denunciare l'accaduto, pubblicamente e ai carabinieri, è il titolare del ‘boutique hotel’ (come viene definito sul sito, Villa Alceo, a Viggiù, nel Varesotto, dove soggiornavano un gruppo di ragazzi tedeschi, tra i 25 e i 30 anni. I ragazzi, secondo quanto affermato dal gestore, non avrebbero rispettato il divieto di entrare nella fontana, attribuita ai primi anni di attività del celebre scultore nato e morto a Viggiù, autore di numerose opere a Milano e docente all'Accademia di Brera.

Violando le indicazioni, dunque, ieri sarebbero entrati nella fontana, che è a livello del suolo, circondata dai fiori ed è una delle statue più caratteristiche tra quelle custodite nella villa, per girare il video. I turisti tedeschi però sarebbero stati ripresi inequivocabilmente dalle telecamere di videosorveglianza della Villa proprio mentre compivano il folle gesto contro un bene artistico di pregio. Che è tra i simboli della Villa e della stessa cittadina, nonché tra le numerose sculture che caratterizzano il luogo di villeggiatura e il parco che lo circonda.