"Ragazzo di provincia come voi" Rhove, rapper controcorrente

di Davide Falco

Samuel Roveda, in arte Rhove ha pubblicato un nuovo singolo. Il giovane classe 2001 è l’interprete di “Shakerando”, hit dello scorso anno e della recente “Pelè”, dedicata al celebre calciatore. Ora l’artista ha annunciato un nuovo singolo, “Whip whip”, un pezzo rap coinvolgente in cui Rhove racconta la sua vita negli ultimi mesi, il successo che l’ha travolto, pur sempre restando coi piedi per terra.

Il video divertente e scanzonato è girato fra Rho e Milano, con automobili lowrider e bici chopper. Lo stile visivo e musicale si ispira alla cultura hip-hop della West Coast d’inizio anni ’90, quando andava in onda nelle televisioni la celebre sitcom “Il principe di Bel Air”. Il rapper ha già totalizzato sette dischi di platino, nove dischi d’oro e oltre un miliardo e 400 milioni stream totali. Il ventiduenne ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche.

Si contraddistingue per la sua personalità, è un rapper di provincia e non di periferia, come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica. Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. "Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro", scrive sui social l’artista. Il punto di forza di Rhove è proprio quello di superare i luoghi comuni della musica urban e rap, trasmettendo messaggi positivi, propositivi e di incoraggiamento. "In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa", scrive ancora il rapper. Rhove è un grande appassionato di sport: ama infatti il parkour e il surf. In un tweet incoraggia i ragazzi a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: "Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente".

L’artista si è esibito al concertone benefico organizzato da Fedez e J-ax, “Love Mi” in piazza Duomo a Milano e poi ha aperto il concerto del suo idolo Stromae al Milano Summer Festival. Nel frattempo Rhove è in testa alle classifiche digitali con il suo ultimo singolo Pelè, presente nella top5 dei brani più ascoltati in Italia su Spotify alla posizione #4, top10 su Apple Music, è il suono più utilizzato su TikTok.