Raccolta fondi per cure a misura di bimbi e madri al Policlinico

Con una speciale serata tenutasi alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, lanciata la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Cieli Azzurri per il progetto “Illumina la cura“: un’iniziativa che trasformerà il Blocco Operatorio del nuovo Ospedale Policlinico di Milano in un ambiente accogliente e studiato su misura per donne e bambini. Fondazione Cieli Azzurri, organizzazione senza scopo di lucro con una storia trentennale di sostegno alla chirurgia pediatrica e neonatale, supporta parte dei lavori di costruzione e completamento di un’area chirurgica. Immaginate sale operatorie dove la fredda impersonalità lasci spazio a un ambiente caldo e rassicurante, ispirato alla serenità della natura. Guidata dalla visione del professor Ernesto Leva, “Illumina la cura“ prevede nuove sale dedicate a donne e bambini dove luce, colore e suoni armoniosi possano contribuire a un’esperienza di cura più umana e positiva. Con l’ambizione di diventare esempio replicabile anche in altre realtà sanitarie.

"Nel solco di una radicata storia di impegno al fianco del Policlinico – spiega Giovanni Cellerino, presidente della Fondazione Cieli Azzurri –: inauguriamo un’importante raccolta fondi, con l’obiettivo di plasmare un futuro di prossimità e di speranza per donne, bambini e famiglie. Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di tre sale dedicate alla chirurgia pediatrica, cinque alla ginecologia e tre all’ostetricia. Un ringraziamento di cuore va a tutti i donatori che rendono possibile questa fondamentale opera di umanizzazione della medicina, segnando un primo passo in questa direzione". Leva aggiunge: "“Illumina la cura“ ha lo scopo di rendere l’esperienza emotivamente intensa di sala operatoria per bambini e donne con problematiche ginecologiche il meno impattante possibile. I lavori saranno completati per la consegna del Nuovo Policlinico, prevista nel novembre 2025".