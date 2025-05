Festa per lo scudetto del Napoli anche a Milano: centinaia di tifosi in piazza Duomo tra cori, bandiere e fuochi d’artificio

Milano, 23 maggio 2025 – Festa Napoli per il quarto scudetto anche a Milano. Al fischio finale che ha sancito il trionfo dei partenopei con la vittoria contro il Cagliari i tifosi azzurri presenti in città si sono riversati in strada, formando caroselli di auto. In piazza Duomo già intorno alle 23.30 si sono radunate diverse centinaia di tifosi azzurri riuniti davanti la Cattedrale. Oltre a qualche bandiera e ai fumogeni, sono già partiti i primi fuochi d'artificio direttamente dalla piazza.

Napoli campione d'Italia

In serata al Napoli sono arrivati i complimenti via social dell’Inter, che si è battuta fino all’ultimo per il titolo di campione d’Italia. La vittoria al Sinigaglia contro il Como non è servita a cambiare le sorti del campionato, al fotofinish. “Complimenti al @sscnapoli per la conquista dello Scudetto” ha scritto il club nerazzurro sui suoi canali, al termine di una appassionante sfida fino all'ultima giornata.