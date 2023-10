Raccolta di beni a Gorgonzola: una soluzione permanente per le famiglie in difficoltà

"Obiettivo: dare continuità ai ‘rifornimenti’ in casa delle famiglie con maggiori problemi", e Gorgonzola vara la “raccolta solidale permanente” di generi alimentari. Le edizioni precedenti della raccolta hanno avuto grande successo. Così come numeri da record, poche settimane fa, ha fatto registrare il primo giro di raccolta di materiale didattico per bambini e ragazzi alla vigilia della riapertura delle scuole. La “raccolta permanente” è frutto, ancora una volta, del Tavolo di comunità sulla povertà promosso ormai da un anno e mezzo in Comune. Porta la firma, oltre che del settore dei servizi alla persona del comune, di una lunga serie di associazioni che hanno subito aderito all’iniziativa. La ricetta, molto semplice. I cittadini potranno ogni giorno acquistare e recapitare a fini di dono beni come latte a lunga conservazione, caffé, tè, pasta, riso, passata di pomodoro, tonno, olio, latte in polvere, pannolini di varie misure, assorbenti femminili. I punti raccolta saranno collocati già da stamane in alcuni luoghi strategici della città: Bottega Altromercato Nazca Mondoalegre di via IV Novembre, Comune di Gorgonzola, coop Mani Tese, Centro comunale ricreativo anziani, Caf Acli di viale Kennedy. Sarà compito dei volontari svuotare gli scatoloni e poi destinare i prodotti a singoli cittadini o famiglie in difficoltà economica, così come a realtà e associazioni del terzo settore promotrici di iniziative sociali. Alla rete volontaria che gestirà fisicamente l’operazione hanno aderito ancora una volta Caritas, Centro ricreativo anziani, Acli, Fondazione Somaschi, Comunità pastorale, Università del tempo libero, Comitato Genitori del Molino Vecchio, associazione La Gente del Ma.Go, Mani tese, Bottega solidale, Centro educativo diurno. M.A.