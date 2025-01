Quindici nuove telecamere: "Più sicurezza sulle strade"

Quindici nuove telecamere, posizionate lungo le arterie più importanti della città, per "fare prevenzione e controlli sulla sicurezza stradale – spiega l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni –. I nuovi occhi elettronici, collocati in via Milano, sul ponte della Liberazione, viale Resistenza e nelle vie Galilei, Travaglia e Leonardo da Vinci, sono fondamentali per rilevare in modo immediato i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione. Il Targa system, inoltre – prosegue l’assessore Salcuni –, è in grado di individuare i veicoli che risultano rubati, consentendo agli agenti e alle forze dell’ordine di intervenire in modo preciso e mirato su tutte le irregolarità".

Il progetto “Targa system“ è stato avviato un anno fa ed è riuscito a ottenere un finanziamento ministeriale per coprire parte dell’intero investimento, pari a 215mila euro complessivi. "Siamo partiti da zero telecamere attive a Corsico – ricorda il sindaco Stefano Martino Ventura –, ore ne abbiamo oltre 80 collegate alla centrale operativa del comando di polizia locale, controllate dagli agenti che lavorano per garantire la sicurezza della città. Continueremo a investire risorse per potenziare la videosorveglianza su tutto il territorio".

Mas.Sag.