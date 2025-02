Quella gioia che nasce da un’esperienza in corsia nel reparto di pediatria dell’ospedale San Carlo

I musicisti di AllegroModerato con gli insegnanti si recano una volta alla settimana nei reparti per l’attività concordata con le rispettive Direzioni Sanitarie. Con gli strumenti custoditi in ospedale e grazie alla metodologia musicale di AllegroModerato i piccoli pazienti vengono coinvolti nei laboratori in un’aula o all’interno delle camere insieme ai genitori dei pazienti, ai medici, agli infermieri creando un clima di forte empatia.

Barbara è una musicista dell’Orchestra, che con il suo camice bianco entra nel reparto, accoglie i piccoli pazienti e i loro genitori.

Ti piace lavorare in pediatria? "Moltissimo, aiuto la maestra e invito i bambini a suonare. Prendo i bambini per mano e loro vengono con me".

La musica fa parte della tua vita? "Ho iniziato a suonare quando avevo nove anni, ho scelto il violoncello. Ho un papà rock, per questo mi piace molto la musica".

Quali esperienze ricordi in particolare? Sono andata in Patagonia a suonare con l’Orchestra. E’ stato molto bello, a Barilote ho conosciuto tante persone e ho vissuto emozioni grandi, come i bambini che in reparto suonano insieme.

Cosa consigli ai bambini? Iniziare a suonare uno strumento, fare musica, perché è bello. Adesso anche la mia mamma suona il violoncello con me".