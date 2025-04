Quasi 3mila chili di prodotti donati da 6.597 famiglie

Si è conclusa l’undicesima edizione di “Oggi aiuto io“, il progetto socio-educativo che coinvolge 38 scuole del territorio tra infanzia, elementari e medie, statali e paritarie. Un’iniziativa che conferma la generosità dei cinisellesi e che, in questa ultima edizione, ha visto partecipare 6.597 studenti con le loro famiglie e 327 classi. Tutto il materiale raccolto è stato successivamente consegnato dai volontari di Cumse e Protezione civile, ai centri di ascolto e al social market. Si tratta di oltre 2.778 chili di prodotti alimentari (pelati, passate, sughi pronti, biscotti, cibi in scatola, legumi in scatola, cereali in chicco, pasta, caffè, alimenti per bambini, omogenizzati, mousse di frutta, succhi di frutta, farine, zucchero, merendine, fette biscottate, cereali da colazione, marmellata, te, cracker, caramelle, cioccolato) e 246 litri di olio, latte a lunga conservazione, brodo, 80 prodotti per l’igiene personale e cura della casa. "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri ragazzi e dalle famiglie – commenta l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli –. Negli anni il coinvolgimento è cresciuto molto e oggi siamo arrivati a risultati davvero importanti. Del resto, tra i compiti di insegnamento a scuola ci deve essere anche quello della solidarietà e della sensibilizzazione sui temi del sociale e della fragilità". I prodotti sono stati raccolti sulla base della rilevazione dei bisogni. La.La.