Quanto tempo impiega una procedura per sovraindebitamento?

PillitteriMi scrive un lettore che ha avviato una procedura per sovraindebitamento. Ha dato incarico di curarla a una società specializzata. Ma sono passati oltre nove mesi e ancora non ne sa niente. Mi chiede se è normale. La risposta è no. Nove mesi mi sembrano un po’ troppi. C’è da dire che si tratta di una procedura divisa in due fasi. Nella prima un “advisor” (che, di solito, è un avvocato ma può anche essere una società che si avvale di professionisti propri o esterni) predispone il ricorso. Se lavora come si deve dovrebbe impiegarci un paio di mesi. Una volta che il ricorso è pronto lo si sottopone al “gestore della crisi”. È un soggetto terzo che deve certificarne la completezza, la veridicità e la praticabilità. Se il gestore lavora come si deve impiegherà dai tre ai quattro mesi. Una durata delle due fasi “fisiologica” dovrebbe, pertanto, attestarsi tra i cinque e i sei mesi. Per questo i nove mesi indicati dal lettore cominciano a essere abbastanza anomali. Poi c’è da capire dove sia l’incaglio. Purtroppo non è rarissimo incappare in gestori particolarmente lenti. Non è un lavoro facile. E nemmeno molto remunerativo. Ciò non giustifica le inerzie. Ma, purtroppo, è un dato di fatto con una sua rilevanza. Ma capitano anche gli advisor che non brillano per celerità. Non di rado sono proprio quelli che si rivelano più assillanti nel chiedere anticipi ai loro assistiti. Una volta incassati se la prendono comoda. O, addirittura, finiscono su un binario morto. In questo senso è molto meglio avere affidarsi a un professionista “persona fisica” che a una società. Perchè si può avere un rapporto diretto. E chiedere conto dei tempi. Nell’altro caso il rischio di venire continuamente “rimbalzati” da qualche anonimo operatore è, invece, molto alto.

