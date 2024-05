Pugni, schiaffi e colpi di mazza da baseball. In manette il responsabile del pestaggio

In una discoteca di Milano lei bacia un altro, un peruviano di 27 anni. Così, il 23enne che avrebbe voluto “l’esclusiva“ organizza un raid punitivo contro il rivale, mandandolo in ospedale con dieci giorni di prognosi per i traumi subiti. L’aggressore è stato ora arrestato dai carabinieri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con le accuse di lesioni aggravate e rapina.

I fatti risalgono all’8 gennaio scorso in via Piave a Vimodrone. Il 27enne era stato colpito dal malvivente con un violento pugno allo stomaco, che lo aveva fatto piegare in avanti, consentendo ad altri quattro compagni di aggredirlo alle spalle, assestandogli numerosi colpi con alcune mazze da baseball, una rinvenuta spezzata sul posto e sottoposta a sequestro (nella foto). La banda lo aveva ulteriormente picchiato con pugni e schiaffi, per poi impossessarsi del suo cellulare.

A scatenare il violento pestaggio sarebbe stata la gelosia per il bacio scambiato tra il giovane e una ragazza. Il 27enne era stato soccorso dagli operatori sanitari sul posto e poi trasportato in ospedale, dove era stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Subito erano iniziate le indagini dei carabinieri della stazione di Vimodrone, coordinate dalla Procura. Sono stati così ricostruiti la dinamica dell’aggressione e i futili motivi alla base della violenza ed è stato dato un volto all’aggressore, raggiunto ora dal provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il 23enne è un italiano di origini peruviane, incensurato, che dalle indagini è ritenuto contiguo alla gang “Latin King“ di Cologno Monzese. La.La.