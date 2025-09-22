Brescia, scontri con la polizia al corteo (non previsto) pro Palestina

Brescia, 9 settembre 2025 - Manganellate e lacrimogeni da un lato, lancio di oggetti e persino pezzi di arredo urbano dall'altro. A finita così, con scontri violenti, una affollata manifestazione serale non annunciata nella giornata dei cortei e dello sciopero generale che aveva portato in piazza almeno cinquemila persone - ma gli organizzatori ne contano almeno il doppio - per chiedere lo "stop del genocidio a Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese”.

In serata è partito un corteo non annunciato per le vie del centro. Un folto gruppo di antagonisti si è ritrovato in piazza Duomo, dove si sono registrati i primi momenti di tensione al grido di "Fuori la Digos dalla piazza". Il serpentone dei Propal si è poi incamminato pacificamente verso piazza Repubblica. La testa del corteo però in via Gramsci ha iniziato a generare tafferugli e a lanciare sassi e oggetti contro le forze dell'ordine, nonostante gli organizzatori cercassero di placarli.

Una volta in piazza Repubblica la tensione è sfociata in scontri veri e propri tra manifestanti e agenti in tenuta antisommssa. Gli antagonisti volevano sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere la stazione e bloccarla, come accaduto in altre città. La polizia li ha però fermati e allontanati con cariche di alleggerimento e lancio di lacrimogeni. I violenti hanno reagito scagliando pietre e qualunque oggetto, persino un cestino dell'immondizia. Sul posto ambulanze per feriti lievi.