Vandali in azione in via De Gasperi. Bruciati i giochi per i bambini

Vandali in azione nell’area giochi di via De Gasperi a Senago. Nella notte tra sabato e domenica i soliti ignoti hanno appiccato il fuoco ai giochi per bambini. Sono stati i residenti a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese.

Spente le fiamme, la mattina dopo gli operai del Comune hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, ma i giochi sono completamente danneggiati e andranno sostituiti. Ora è cominciata la caccia ai colpevoli. Nel parco pubblico frequentato soprattutto da famiglie con bambini non c’è un sistema di videosorveglianza, ma nelle vicinanze ci sono telecamere di privati che potrebbero aver ripreso gli incivili responsabili di questo vergognoso gesto. Nelle prossime ore verranno esaminati i filmati.

Duro il commento della sindaca, Magda Beretta. "Quanto accaduto è molto grave e non e assolutamente tollerabile. Sembra una bravata, che però non può essere identificata come tale, attendiamo l’evolversi della vicenda". Il sindaco rivolge anche un appello ai cittadini.

"E’ importante che se qualcuno ha visto qualcosa lo faccia presente alle forze dell’ordine. Si possono fare dichiarazioni e segnalazioni qualificate in forma anonima. Ogni dettaglio può essere fondamentale per la ricerca dei colpevoli". Non si tratta del primo "vandalismo urbano": negli ultimi mesi in città si sono verificati altri episodi, dal fuoco appiccato sul ciglio della strada senza nessuno motivo al danneggiamento delle gomme di auto parcheggiate e delle vetrine di negozi. Ma le indagini della polizia locale hanno consentito di identificare i responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.

Roberta Rampini