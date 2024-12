Centinaia di autisti Ncc protestano fuori dalla Centrale contro il ministro Salvini

Milano, 12 dicembre 2024 – Mobilitazione in tutta Italia, e anche a Milano, questa mattina per gli autisti di Ncc in occasione della giornata di protesta della categoria organizzando momenti di confronto con la politica e le istituzioni. Alcune centinaia di persone stanno manifestando in piazza Duca D’aosta, all’esterno della Stazione Centrale, con un presidio organizzato dalle associazioni di Ncc (Noleggio con conducente) "per protestare contro le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale 226 del 26 ottobre". "Il decreto Salvini peggiora la mobilità ", si legge su uno degli striscioni mostrato. La Questura monitora la manifestazione dove non si registrano particolari tensioni.

Secondo l’associazione di categoria, “le misure attuali non solo limitano la libertà economica degli Ncc, ma addirittura non combattono l'abusivismo, con il rischio di far chiudere centinaia di imprese artigiane.Per questi motivi, CNA Fita Ncc Auto chiede al governo lo stop immediato all'introduzione del foglio di servizio elettronico, la revisione urgente dell'articolo 25 del Ddl Concorrenza, una riformulazione delle sanzioni in una logica di maggiore proporzione. Auspica nel contempo un dialogo e un confronto costante dell'esecutivo con le rappresentanze di categoria per trovare delle soluzioni condivise, in un'ottica che non penalizzi il lavoro, la libertà d'impresa e il futuro delle attività”.