Prossimo sciopero Atm: quando si fermano metropolitana e bus. Data, orari, fasce di garanzia

Milano, 16 settembre 2024 – L’ultima volta, lunedì 9 settembre, i disagi si sono concentrati soprattutto nella fascia serale, con la chiusura di tutte le linee metropolitane. Prosegue l’antipasto di autunno caldo, con un nuovo sciopero dei mezzi pubblici convocato dai sindacati di base.

Venerdì 20 settembre i sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e sindacato generale di base hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale.

Nella stessa giornata, anche Usb Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore.

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Sono confermate, quindi, le tradizionali fasce di protezione.

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Ampio il comparto delle motivazioni che hanno convinto i sindacati a incrociare le braccia. Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sgb citano “indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”.

Per Usb lavoro privato, invece, l’agitazione è motivata da “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”.

Gli aggiornamenti

Atm aggiornerà gli utenti in tempo reale sulla situazione delle linee coinvolte, metropolitana e superficie, sul suo sito e sui canali social. Avvisi verranno diffusi attraverso gli altoparlanti anche nelle stazioni e sui pannelli elettronici alle fermate.