Assistenza in affanno: "Siamo sotto organico". Sit-in davanti alla Rsa

VIDIGULFO (Pavia)

Condizioni di lavoro critiche che si ripercuotono sulle attenzioni e l’assistenza date agli anziani ospiti. Per questo motivo ieri mattina Fp Cgil, Spi Cgil, Cisl, Fnp Cisl, Uil Fpl e Uil pensionati hanno tenuto un presidio davanti alla rsa Villa Antea gestita dalla società società Korian che accoglie 90 persone. "E’ una situazione insostenibile - ha detto Giancarla Molinari della Funzione pubblica Cgil - con doppi turni, riposi pomeridiani che saltano. Abbiamo cercato di creare una programmazione con i piani di emergenza, ma non è sufficiente perché mancano gli operatori per le malattie e le ferie. Tanti si stanno dimettendo e l’azienda, se fa assunzioni, le fa a tempo determinato. Non fidelizzando i lavoratori se ne vanno. Le condizioni diventano sempre più preoccupanti. Gli stessi lavoratori che operano a Villa Antea da 20 anni sono rammaricati per non riuscire a garantire una buona qualità del servizio".

Sulla carta dovrebbero essere 40 gli addetti mentre, tra malattie, ferie e dimissioni, sono 25. Così non riescono a cambiare le persone quando ne hanno bisogno e nei tempi previsti, non riescono a mettere a letto gli anziani per i sonnellini pomeridiani, non sempre sono in grado di assisterli quando vanno in bagno e li mettono a dormire anticipatamente dopo cena. "Chiediamo a Korian di rispondere e anche al Comune d’intervenire - hanno aggiunto i sindacati -, perché la struttura è comunale e non può girare la testa dall’altra parte, deve assumersi le sue responsabilità". La situazione è seguita anche da Silvia Mattoteia, segretario di Uil Fpl Pavia: "La situazione difficile permane da qualche tempo. E’ vero che su tutta la provincia di Pavia c’è una criticità per gli Oss, ma nonostante tutti gli incontri con l’azienda non è stato risolto il problema. Abbiamo stimolato la direzione, ma gli operatori sono stremati perché i carichi di lavoro sono insostenibili, non ci sono le tutele neanche sulla sicurezza dei lavoratori e non sono garantite le prestazioni corrette, anche se gli operatori fanno tutto il possibile. Inoltre in questa struttura si applica un contratto scaduto per il quale lunedì saremo in sciopero a Milano, e c’è un problema economico". "Ci sono molte problematiche che riguardano gli anziani - ha concluso Giuseppe De Filippi segretario pensionati Fnc Pavia Lodi - che devono essere accuditi e curati. Vogliamo poter dire la nostra perché le rette vengono pagate. Va garantita l’assistenza agli ospiti".