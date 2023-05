Pronto intervento: nuovo servizio sociale

Anziani, minori, disabili, vittime di violenza familiare, persone senza fissa dimora. Quando gli uffici dei Servizi sociali sono chiusi, grazie a un gruppo di operatori è attivo il Pronto intervento sociale, che garantisce una prima assistenza e risposte tempestive in casi di particolare gravità, o in situazioni imprevedibili e urgenti che possano coinvolgere cittadini in condizioni di fragilità. Succede a Rozzano, dove il servizio, attivabile dalle forze dell’ordine o dai Servizi socio-sanitari del territorio, contribuisce a garantire un’operatività di 24 ore su 24 a favore delle fasce deboli. Avviato in fase sperimentale nell’Ambito visconteo Sud Milano, del quale Rozzano è capofila, è gestito da un’equipe professionale della cooperativa Il Melograno, in stretta collaborazione col Municipio. Diverse le situazioni che possono essere trattate, ad esempio l’assistenza a un minore che va urgentemente allontanato dall’abitazione dove risiede, oppure a un disabile che necessita di un ricovero. In questo modo viene gestita la fase emergenziale che dovesse presentarsi quando il personale del Comune non è in servizio;alla riapertura degli uffici dell’ente, il caso sarà poi preso in carico dai Servizi sociali. A.Z.