Prologis, una giornata alla Cascina Biblioteca

Prologis, colosso nel settore dell’immobiliare logistico, celebra l’Impact Day, la giornata annuale di volontariato aziendale che coinvolge tutti i dipendenti. A Milano, i collaboratori di Prologis hanno deciso di donare il proprio tempo e le proprie competenze a Cascina Biblioteca, una cooperativa sociale che si occupa di inclusione, servizi alla persona e inserimenti lavorativi.

La giornata è stata dedicata ad attività di supporto all’agricoltura sociale, affiancando l’organizzazione nella cura del terreno su cui vengono coltivati fieno per gli animali, fiori per le api che producono il loro miele e ortaggi, e alla manutenzione degli spazi del centro socio educativo, che accoglie quotidianamente trenta persone fragili in percorsi di autonomia e crescita personale. Gli interventi hanno riguardato la pulizia, il riordino e piccoli lavori di sistemazione.